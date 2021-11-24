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    Nevşehir'de taşlı sopalı kavga

    Nevşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki taşlı sopalı kavga amatör kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 05:08
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    Nevşehir'de taşlı sopalı kavga

    Akşam saatlerinde merkez Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı.

    KADINLA VER ÇOCUKLAR DA KARIŞTI

    Kadınların ve çocukların da karıştığı kavgada, yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken, kavgayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Amatör kameralara yansıyan kavgadaki şahıslar bir süre sonra dağıldı.

    Nevşehir'de taşlı sopalı kavga - Video

    Nevşehir de taşlı sopalı kavga #1

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