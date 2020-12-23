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    Nevşehir’de temizlik için evine gittiği yaşlı adamı darbetti

    84 yaşındaki adamın şikayetçi olması üzerine yakalanan ve adliyeye sevk edilen kadın, tutuklandı.
    • İHA
    • 23.12.2020 - 12:06
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 12:11
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    Nevşehir’de temizlik için evine gittiği yaşlı adamı darbetti

    Nevşehir Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan 84 yaşındaki Mehmet D., evine temizlik için gelen 58 yaşındaki Beyhan B.’nin kendisini darbettiğini söyleyerek, şikayetçi oldu.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Beyhan B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Beyhan B., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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