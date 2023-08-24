Nevşehir'de yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otobüs çarptı Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kırmızı ışıkta geçen otobüsün çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralanan kadın hastaneye hayatını kaybetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yaya geçidi kuralına uymayan sürücüler trafikte can almaya devam ediyor.

Yayaları önemsemeyen sürücüler için bu kuralın herhangi bir önemi yok.

Dikkatsiz sürücülerin sebep oldu kazalar artarken bu kez de adresi Nevşehir oldu.

Nevşehir'de dün akşam saat 21.00 sıralarında Avanos ilçesine bağlı Topkalı köyünde Yeter Çelik (63) yaya geçidinden yolunun karşısına geçmek istedi.

Kırmızı ışıkta çarptı

Bu sırada seyir halindeki bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta geçerek Çelik'e çarptı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yeter Çelik, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralanan kadın, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, gözaltına alınan otobüs sürücüsü ise Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

O anlar kaydedildi

Otobüsün kırmızı ışıkta durmayarak kadına çarptığı kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.