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    Niğde annesini vuran babaya çağrı: Gel, teslim ol

    Efe Yüzer, annesini vuran babası için "Buradan Mehmet Yüzer’e sesleniyorum. Kendine yazık, bize yazık. Devlet güçlerine de yazık. Yeter, teslim ol" dedi.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 14:03
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    Niğde annesini vuran babaya çağrı: Gel, teslim ol

    Niğde'de yaşayan ve öğretmenlik yapan Sibel Yüzer, eşi Mehmet Yüzer tarafından vuruldu. Eşi tarafından vurulan ve ağır yarlanan kadın, doktorların çabasıyla hayata tutunmayı başardı.

    Sibel Yüzer'in oğlu 22 yaşındaki Efe Yüzer ise babasına teslim ol çağrısı yaptı.

    "ANNEM 27 KEZ ŞİKAYET ETTİ"

    Annesinin 15 Mart'ta okuldan döndükten sonra arabasını park ettiğini ve bu sırada babası Mehmet Yüzer tarafından tabancayla 4 yerinden ağır yaralandığını söyleyen Efe Yüzer şu ifadeleri kullandı;

    "Kardeşim 10 yaşında okula gidemiyor. Ben 22 yaşındayım, gönül rahatlığı ile dışarı çıkamıyorum. Polislerimiz bizi bekliyor ama nereye kadar bekleyecek. Zaten bu olayla sürekli uğraşıyorduk.

    Annemin 27 kere, benim 5-6 kere, arkadaşlarımın bile Mehmet Yüzer hakkında şikayetleri vardı. Annem hayata tutundu ama Mehmet Yüzer olayın üstünden 3 aydan fazla vakit geçmesine rağmen hala yakalanamadı.

    Niğde annesini vuran babaya çağrı: Gel, teslim ol VİDEO

    Niğde annesini vuran babaya çağrı: Gel, teslim ol #1

    "YETER, TESLİM OL ARTIK"

    En büyük talebimiz Mehmet Yüzer'in yakalanması. Hala bizim hayati tehlikemiz var. Hala dışarı rahat bir şekilde çıkamıyoruz.

    Mehmet Yüzer'in yakalanması için gerekli yerlere talebimizi ilettik. Buradan Mehmet Yüzer’e de sesleniyorum.

    Kendine de yazık bize de yazık. Devlet güçlerine de yazık. Yeter teslim ol. 3 Ay kaçtın daha nereye kadar kaçacaksın?"

    Niğde annesini vuran babaya çağrı: Gel, teslim ol #2

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