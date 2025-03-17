Niğde'de aile kavgasını ayırmaya giden polislere keserle saldırdı

İHA

Niğde'de kent merkezine bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan bir aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine durum, "aile içi şiddet" kodu ile polise bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis memurları ise adeta cehennemi yaşadı.

POLİSLERE KESER VE BIÇAKLA SALDIRDI

Şiddet olayının baş faili olduğu tespit edilen 18 yaşındaki E.Y.Ö., eve gelen polis memurları A.G. (50) ve D.E'ye (30) bıçak ve keserle saldırdı.

ŞÜPHELİ AYAĞINDAN VURULDU

Yaralanan polisler, zanlıyı ayağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polisler ile E.Y.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE AİLESİYLE KAVGA ETMİŞ

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, yaralı polislere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çelik, burada gazetecilere, zanlının olay öncesi dedesi ve amcasıyla da kavga ettiğini söyledi.

"UYUŞTURUCU ETKİSİNDE OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Zanlının apartmandan çıkmak üzereyken ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bir elinde bıçak ve keser diğer elinde de satır olduğunu görmüş arkadaşlarımız. Biraz da uyuşturucunun etkisinde olduğunu değerlendiriyoruz. İlk çıkışta bir polis arkadaşımıza keser fırlatıyor akabinde de diğer polis arkadaşımıza bıçakla saldırıyor.

"POLİSLERİN DURUMU İYİ"

Bunun neticesinde keseri fırlattığı arkadaşımız darbe alıyor ama dengesini kaybetmiyor. Daha sonra silahını kullanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Polis arkadaşlarımızı hastanede ziyaret ettim durumları iyi. Yaralanan arkadaşımızın birinin avuç içinde derin bir yarası var, başından darbe alan arkadaşımızın da tomografisi çekiliyor."

"UYUŞTURUCU TERÖRDEN DAHA TEHLİKELİ"

Vali Çelik, "Uyuşturucu memleketin belası, terörden daha tehlikeli. Zanlının daha önce suç kayıtları da var. Bizler ailelerimizi, caddelerimizi, sokaklarımızı ve memleketimizi el birliğiyle daha güvenli hale getirebiliriz. Sadece arza yönelik çalışmalar değil, aynı zamanda talebin azaltılmasına yönelik de herkesin desteğini istiyoruz." ifadesini kullandı.