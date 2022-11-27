Niğde'de asker eğlencesindeki maganda kurşunu kan çıkardı

Yıldıztepe bölgesindeki asker uğurlama sırasında havaya ateş açan magandalar, 1 kişiyi göğsünden 1 kişiyi de kolundan yaraladı. Yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Özel günlerde havaya ateş açmayı adet edinen magandalar, her geçen gün yeni bir dehşete daha neden oluyor.

Konunun bir örneği bu kez Niğde'den geldi.

Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde asker eğlencesi gerçekleştirildi.

2 kişi yaralandı

Bu esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından havaya açılan ateş sonucu 56 yaşındaki Ö.T. göğsünden, 20 yaşından M.T. ise kolundan yaralandı.

Olayın 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

1 yaralının durumu kritik

Yaralılar ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.T.’nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.