Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.413
0.00%
BTXN Coin
5.79
-0.51%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Niğde'de asker eğlencesindeki maganda kurşunu kan çıkardı

    Yıldıztepe bölgesindeki asker uğurlama sırasında havaya ateş açan magandalar, 1 kişiyi göğsünden 1 kişiyi de kolundan yaraladı. Yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğu aktarıldı.
    • 27.11.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de asker eğlencesindeki maganda kurşunu kan çıkardı

    Özel günlerde havaya ateş açmayı adet edinen magandalar, her geçen gün yeni bir dehşete daha neden oluyor.

    Konunun bir örneği bu kez Niğde'den geldi.

    Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde asker eğlencesi gerçekleştirildi.

    2 kişi yaralandı

    Bu esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından havaya açılan ateş sonucu 56 yaşındaki Ö.T. göğsünden, 20 yaşından M.T. ise kolundan yaralandı.

    Olayın 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Niğde de asker eğlencesindeki maganda kurşunu kan çıkardı #1

    1 yaralının durumu kritik

    Yaralılar ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.T.’nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.


    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçecek
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçecek

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Kapadokya beyaz gelinliğini giydi
    Yaşam

    Kapadokya beyaz gelinliğini giydi

    Görüş Bildir