Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan skandal olayda, Beyin Cerrahı Dr. Burak Yürük, 7-8 ay önce ameliyat ettiği hastası T.S. tarafından dün öğle saatlerine bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaşananlar sonrası Yürük, yazılı açıklamada bulundu.

"MADDE KULLANIMI, EVDEN VE HASTANEDEN KAÇMA ÖYKÜLERİ OLAN BİR HASTAYDI"

Dr. Burak Yürük, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BEYİN TÜMÖRÜ AMELİYATINI ÇİP TAKMAYLA BAĞDAŞTIRMIŞ"

Beni takip ettiğini düşünüyorum. Daha sonra emniyete gitmiş ve orada da 'Bana çip yerleştirdi, yapay zekayla beni kontrol ediyor' gibi şeyler dile getirmiş. Yapmış olduğumuz beyin tümörü ameliyatını çip takmayla bağdaştırmış ve bunu yapay zekayla ilişkilendirmiş. O an tamamen savunmasızdım ve kendimi korumak zorunda kaldım. Bizler insanlara şifa dağıtmak için buradayız. Bir doktor olarak tek amacım, hastalarımı iyileştirmek. Ancak bu tür olaylarla karşı karşıya kalınca, mesleğimizi icra etmek daha da zor hale geliyor. Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlara yönelik her türlü şiddet, sadece bireysel değil toplumsal bir sorundur. "Sağlıkta Şiddete Hayır" diyerek bu sorunla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Beni ziyaret ederek veya arayarak geçmiş olsun temennisinde bulunan herkese teşekkür ederim.