Ayrıldığı kız arkadaşının yaşadığını düşündüğü eve gelen şahıs, aynı dairede yaşayan 2 kişiden 1'ini silahla bacağından yaraladı.

İstanbul Nişantaşı'nda Kodaman Sokak’taki bir binanın en üst katındaki daireye gelen F.A. isimli kişi, ayrıldığı kız arkadaşının bu evde yaşadığını düşünerek kapıyı çaldı.

Ardından kapıyı Azerbaycan uyruklu S.A. açtı ve kız arkadaşının burada olmadığını söyleyince F.A. ile S.A. arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışma büyüyünce F.A. belindeki silahı çıkartarak S.A.’ya ateş etti ancak kurşunlar ona isabet etmedi. S.A. can havliyle kendini evin banyosuna attı ve kapıyı kilitledi.

Nişantaşı’nda yaşadığı evde silahlı saldırıya uğradı

İki bacağından vuruldu

O anlarda, aynı evde yaşayan bir başka kişi V.Ü., silah sesini duyunca ne olduğunu anlamak için odasından çıktı. Bu kez de F.A. ile V.Ü. arasında tartışma yaşandı ve F.A., V.Ü.’nün iki bacağına birer el ateş etti. V.Ü. yerde kanlar içerisinde kalırken, F.A. kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Banyoya saklanan adam ambulans çağırdı

Banyoda saklanan S.A. silah seslerini duyunca dışarı çıktı. S.A., yerde kanlar içinde kalan V.Ü.’yü görünce 112’yi arayarak yardım istedi. Binada yaşayan diğer kişiler de silah sesleri üzerine daireye geldi ve yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerini beklemeye başladı. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çok kısa bir sürede olay yerine gelerek çalışmalarına başladı.



Hastaneye kaldırıldı

Polisten hemen sonra olayın yaşandığı yere gelen 112 personeli, yaralıyı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İki bacağından yaralanan V.Ü.’nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

Eşi gözyaşlarına hakim olmadı

Öte yandan, olayın yaşandığı dairenin S.A.’ya ait olduğu, V.Ü.’nün bir süre önce imam nikahlı eşi ile birlikte buraya gelerek evin bir odasında yaşamaya başladığı öğrenildi.

V.Ü.’nün yaşadığı saldırı sonucu yaralanarak kanlar içerisinde kaldığını gören imam nikahlı eşi ise olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Eşi yaralanan kadının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Kız arkadaşından ayrılmış, sanırım onun hesaplaşması"

Silah seslerinin yükseldiği daireye komşu olduğunu söyleyen Ekrem Dinç isimli bir vatandaş, "Yan tarafta atölyem var, iş yerim var. O kişi kız arkadaşından ayrılmış, sanırım onun hesaplaşması. Tam olarak bilmiyoruz. Zaten yan tarafla bir samimiyetimiz yok. Olayın bizim bildiğimiz kadarı bu. Yan tarafa sorduğumuzda söylenen o. Benim kapımın önünde silahla yaralanan arkadaş yatıyordu. Yardımcı olduk, bacağını bağladık, kan kaybını önlemek için bir şeyler yaptık. Sonra ambulans geldi ve alıp götürdü." dedi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.











