- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ordu'da atık ayrıştırma tesisinden bebek cesedi çıktı
Ordu'da atık ayrıştırma tesisinden bebek cesedi çıktı
Katı atık ayrıştırma tesisinde yapılan çalışma sırasında, yeni doğmuş bir kız bebek cesedi bulundu.
- DHA
- 11.02.2021 - 16:25
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesi’nde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık ayrıştırma tesisinde çalışma yürütüldü.
Bu sırada çalışanlar, yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Cumhuriyet savcısının bölgede yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.