Ordu'da ATM sırasında silahlar patladı: 1 yaralı Ordu'da ATM önünde para çekmek için bekleyen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hsataneye kaldırıldı.

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'nde ATM'de para işlemi gerçekleştiren A.U. ve hemen arkasında bulunan C.Ö. (47) arasında bekleme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.U., belinden çıkardığı silahla peş peşe C.Ö.'ye ateş etmeye başladı.

Bacağından kurşunla yaralanan C.Ö., ilk olarak Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine giderek polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri C.Ö.'yü Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken silahlı olayı gerçekleştiren A.U. ise polis ekiplerinin yanına giderek teslim oldu.

Olayın yaşandığı caddeyi emniyet ekipleri şeritle kapattı.

Yapılan incelemelerde olay yerinde 5 adet boş kovan bulunurken ekipler gerekli incelemeleri yapmalarının ardından caddeyi yeniden trafiğe açtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)