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- Ordu’da su arbedesi: 11 gözaltı
Ordu’da su arbedesi: 11 gözaltı
- 27.07.2022 - 18:24
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Mahallesi’nde mahallelinin kaynak suyu, 5 yıl önce DSİ tarafından bir alabalık çiftliği firmasına kiralandı.
Kaynak suyunun mahallenin içme suyu ihtiyacını karşıladığını belirten vatandaşlar kararın iptali istemiyle Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.
Firma yetkilileri suyu kesti
Yerel mahkeme dava sonucunda kiralama kararını iptal etti. Firmanın temyiz başvuru üzerine Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu. Firma yetkilileri mahalledeki evlere giden kaynak suyunu kesmeye çalıştı.
Bunun üzerine vatandaşlar ile firma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, çıkan arbedeye müdahale etti.
Mahalle muhtarı ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı
Yaşanan arbedeye sert müdahalede bulunan jandarma ekipleri, aralarında mahalle muhtarı Yusuf Kaynar’ın da bulunduğu toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmanın müdahalesiyle gözaltına alınan vatandaşlar, karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İHA'nın haberine göre, mahalledeki yaklaşık 60 hane ise susuz kaldı.