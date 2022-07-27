Petrol
101.6
2.15%
Euro
18.1785
0.49%
Dolar
17.8976
0.22%
Altın
990.52
0.46%
Borsa
2544
0.28%
Bitcoin
393.555
3.95%
BTXN Coin
10.99
14.24%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Ordu’da su arbedesi: 11 gözaltı

    Fatsa ilçesinde kaynak suyunun bir alabalık tesisine kiralanmasına karşı çıkan mahalleli ile görevliler arasındaki arbedeye jandarma müdahale etti. Sert müdahalede 11 kişi gözaltına alındı.
    • 27.07.2022 - 18:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu’da su arbedesi: 11 gözaltı

    Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Mahallesi’nde mahallelinin kaynak suyu, 5 yıl önce DSİ tarafından bir alabalık çiftliği firmasına kiralandı.

    Kaynak suyunun mahallenin içme suyu ihtiyacını karşıladığını belirten vatandaşlar kararın iptali istemiyle Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

    Firma yetkilileri suyu kesti

    Yerel mahkeme dava sonucunda kiralama kararını iptal etti. Firmanın temyiz başvuru üzerine Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu. Firma yetkilileri mahalledeki evlere giden kaynak suyunu kesmeye çalıştı.

    Bunun üzerine vatandaşlar ile firma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, çıkan arbedeye müdahale etti.

    Mahalle muhtarı ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı

    Yaşanan arbedeye sert müdahalede bulunan jandarma ekipleri, aralarında mahalle muhtarı Yusuf Kaynar’ın da bulunduğu toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.

    Jandarmanın müdahalesiyle gözaltına alınan vatandaşlar, karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    İHA'nın haberine göre, mahalledeki yaklaşık 60 hane ise susuz kaldı.

    Ordu’da su arbedesi: 11 gözaltı #1

    Ordu’da su arbedesi: 11 gözaltı #2

    Ordu’da su arbedesi: 11 gözaltı #3

    Ordu’da su arbedesi: 11 gözaltı #4

    Ordu’da su arbedesi: 11 gözaltı #5

    Ordu’da su arbedesi: 11 gözaltı #6


    İlginizi Çekebilir

    Bakan Özer: Kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur
    Gündem

    Bakan Özer: Kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur

    Cem Yılmaz: Bu adam benim babam
    Magazin

    Cem Yılmaz: Bu adam benim babam

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın
    Metabot

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın

    Görüş Bildir