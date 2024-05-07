Manisa'da 3 katlı apartmanda yangın Turgutlu ilçesinde 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangın üst kattaki daireye de sıçrarken, yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi merdivenli araçla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

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DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki Hatice Kübra Kaplan'a (22) ait dairenin mutfak bölümünde, saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler yan daireye sıçradı

Bir anda büyüyen alevler, kısa sürede üst kattaki Niyazi Ata'nın kiracı olarak oturduğu daireye de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, her iki dairede mahsur kalan Hatice Kübra Kaplan, Abdülkadir Özgür (21), Alpaslan Kaplan (3), Nevin Ata (46) ve Hüseyin Ata'yı (8) merdivenli araçla kurtardı.

Yoğun dumandan etkilendikleri belirlenen dışarı çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yangın 1 saatlik çabayla söndürüldü

Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan 1 itfaiye erine ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Alevler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, her iki dairede de hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)