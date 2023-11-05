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Ordu'da yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak sürüklendi

Ordu'da yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak sürüklendi Ünye ilçesinde bir caddede küçük çocuk sağına soluna bakmadan yola atladı. Bu esnada hızla giden bir araç, 6 yaşındaki çocuğu ezerek metrelerce sürükledi. O anlar kameralara yansıdı.