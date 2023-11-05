Ordu'da korku dolu bir kaza yaşandı.
Ünye ilçesinde işlek bir caddede, 6 yaşındaki Ahmet Poyraz E. arkadaşıyla birlikte kaldırımda oyun oynadı.
Bu sırada aniden yolun karşısına geçmek amacıyla caddeye atladı.
Aracın altında sürüklendi
Hızla gelen Mehmet Ö. idaresindeki otomobil, koşan minik çocuğa çarptı.
Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle aracın altında kalarak sürüklendi.
Çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaflar, çocuğu aracın altından kurtarmak için seferber oldu.
Tedavisi sürüyor
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası küçük çocuk Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan gerekli müdahalelerin ardından çocuk, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi.
Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.
O anlar kamerada
6 yaşındaki çocuğun aniden yola koşması sonucu meydana gelen kaza anı, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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