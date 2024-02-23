Osmaniye'de apartmana girip beğendiği ayakkabıları çaldı! Kent merkezinde, bir apartmana girip en üst kata çıktıktan beğendiği ayakkabıları çalarak inen kadının hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Osmaniye'de Alibeyli Mahallesi'nde önceki gün bir siteye giren ve sırtında çanta bulunan kadın, etrafı kontrol ettikten sonra kapısı açık olan bloka girdi.

Şüpheli, asansöre binerek en üst kattan başlayarak dairelerin önünde bulunan ayakkabıları tek tek kontrol edip, beğendiklerini elindeki torbaya doldurdu.

Şüpheli, daha sonra apartmandan ayrıldı.

Kameralara yansıdı

Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Şikayetçi olduk polis çalışma başlattı"

Site sakinlerinden Cumali Öztoprak, şikayet üzerine güvenlik kameralarını kontrol ettiklerini belirterek şunları söyledi:

Daireler önünden ayakkabıların çalındığı yönünde şikayet aldık. Kamera kayıtlarını açıp izlediğimizde, bir bayanın binaya geldiğini ve ilk önce bodruma baktığını gördük. Ardından asansörle yukarıya çıkıyor. 9’uncu kattan başlayıp toplaya toplaya gidiyor. Ne kadar ayakkabı götürdüğünü bilmiyoruz. Ama bir çuvalla çıktığı görülüyor. Şikayetçi olduk, polis çalışma başlattı.

"İnşallah kısa sürede yakalanır ve cezasını alır"

Apartmanda babasının kaldığını söyleyen Rahim Kurt da şüphelinin site içerisinde ilk önce bisiklet parkını kontrol ettiğini belirterek, "Daha sonra kapı açık olunca binaya giriyor. Asansöre binip en üst kata çıkıyor ve ayakkabıları toplayarak iniyor. Diğer blokların kapılarını da kontrol etmiş ama açamayınca bizim binaya girmiş. Şikayetçi olduk, inşallah kısa sürede yakalanır ve cezasını alır.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)