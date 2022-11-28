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    Osmaniye'de bir işçi kapanmak üzere olan kepenklerin altından yuvarlandı

    İş yerinde çantasını unutan personelin, tam kapanmak üzere olan otomatik kepenkten geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 28.11.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 11:22
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    Osmaniye'de bir işçi kapanmak üzere olan kepenklerin altından yuvarlandı

    Osmaniye'de film gibi bir olay yaşandı.

    Kadirli ilçesinde bir iş yerinde çalışan Ümit Canlı, işten çıktığı sırada çantasını unuttuğunu fark etti.

    Çanta için geri döndüğünde dükkanın otomatik kepenklerinin kapanmaya başladığını gördü.

    Yuvarlanarak çıktı

    Hızla hareket eden Canlı, yarıya kadar inen kepenklerin altında dükkana girdi.

    Ardından yuvarlanarak kapanmak üzere olan keneklerin altından kendisini dışarı attı.

    İHA'nın aktarımına göre; Canlı’nın bu hareketi ise film sahnelerini akla getirdi.

    Osmaniye'de bir işçi kapanmak üzere olan kepenklerin altından yuvarlandı VİDEO

    Osmaniye de bir işçi kapanmak üzere olan kepenklerin altından yuvarlandı #1

    "Altından yuvarlanarak geçtim"

    O gün yaşananları anlatan genç adam, “O gün akşam işlerimiz bitti. İş yerimizi kapatıyorduk. Arkadaş da otomatik kepengi kapatma butonuna bastı ayrıldı. Sonra ben çantamın içeride kaldığını fark ettim. Yarı kapanmıştı kepenk. Daha sonra koştum çantamı aldım dışarı çıkacağım zaman tam kapanmak üzereydi altından yuvarlanarak geçtim. Bize de bir anı oldu bu durum.” dedi.

    Osmaniye de bir işçi kapanmak üzere olan kepenklerin altından yuvarlandı #2


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