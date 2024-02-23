Osmaniye'de dur ihtarına uymayan araçta özel yapım silah ele geçirildi Uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç içerisinden, 5 özel yapım ruhsatsız silah ve 203,77 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İHA

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araç, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Ancak polis ekiplerinin kararlı takibi sonucunda kaçmaya çalışan araç kısa sürede durduruldu.

5 ruhsatsız özel yapım silah ve uyuşturucu bulundu

Araçta yapılan detaylı aramada, 5 ruhsatsız ve seri numarası olmayan özel yapım kısa dipçikli pompalı silah ile 203,77 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonrasında araç sürücüsü Emrah S. ve İbrahim Halil S. gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)