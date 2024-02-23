İHA
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araç, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.
Ancak polis ekiplerinin kararlı takibi sonucunda kaçmaya çalışan araç kısa sürede durduruldu.
5 ruhsatsız özel yapım silah ve uyuşturucu bulundu
Araçta yapılan detaylı aramada, 5 ruhsatsız ve seri numarası olmayan özel yapım kısa dipçikli pompalı silah ile 203,77 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyon sonrasında araç sürücüsü Emrah S. ve İbrahim Halil S. gözaltına alındı ve mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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