Zihinsel ve bedensel engelli Semra, Melike ve Ahmet Beycioğlu kardeşlerin askerlik ve gelinlik hayallerini gerçekleştirmek için organizasyon düzenlendi. Kardeşlerin mutluluğu kameraya yansıdı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman ve Asilay Beycioğlu çifti, zihinsel ve bedensel engelli çocukları Semra (32), Melike (14) ve Ahmet Beycioğlu’nun (36) hayallerini gerçekleştirmek için bir organizasyon düzenledi.

Çift, Mahalle Muhtarı Mehmet Suna’nın da yardımıyla engeli nedeniyle büyük hayranlık duyduğu askerliği yapamayan Ahmet'e asker eğlencesi, Melike ve Semra için de gelinlik giyme ve kına gecesi yaptı.

MAHALLE SAKİNLERİ DAVET EDİLDİ

Üç gencin hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen geceye, mahalle sakinleri davet edildi.

Ahmet Beycioğlu, gelen davetlileri giydiği asker kıyafeti ile karşıladı.

ASKERLER DE KATILDI

Düziçi Garnizon Komutanlığı'ndan askerler de eğlenceye katılarak Ahmet Beycioğlu’nu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Osmaniye’de engelli kardeşlerin hayalleri gerçek oldu VİDEO



OYUNLAR OYNANDI

Melike ve Semra Beycioğlu kardeşler, giydikleri gelinlik ve kına kıyafetleriyle davetliler ile halaylar çekip oyunlar oynadı.

Kardeşlerin mutluluğu kameraya yansıdı.