- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Osmaniye’de engelli kardeşlerin hayalleri gerçek oldu
Osmaniye’de engelli kardeşlerin hayalleri gerçek oldu
- DHA
- 27.07.2021 - 14:24
- Güncelleme : 27.07.2021 - 14:27
Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman ve Asilay Beycioğlu çifti, zihinsel ve bedensel engelli çocukları Semra (32), Melike (14) ve Ahmet Beycioğlu’nun (36) hayallerini gerçekleştirmek için bir organizasyon düzenledi.
Çift, Mahalle Muhtarı Mehmet Suna’nın da yardımıyla engeli nedeniyle büyük hayranlık duyduğu askerliği yapamayan Ahmet'e asker eğlencesi, Melike ve Semra için de gelinlik giyme ve kına gecesi yaptı.
MAHALLE SAKİNLERİ DAVET EDİLDİ
Üç gencin hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen geceye, mahalle sakinleri davet edildi.
Ahmet Beycioğlu, gelen davetlileri giydiği asker kıyafeti ile karşıladı.
ASKERLER DE KATILDI
Düziçi Garnizon Komutanlığı'ndan askerler de eğlenceye katılarak Ahmet Beycioğlu’nu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Osmaniye’de engelli kardeşlerin hayalleri gerçek oldu VİDEO
OYUNLAR OYNANDI
Melike ve Semra Beycioğlu kardeşler, giydikleri gelinlik ve kına kıyafetleriyle davetliler ile halaylar çekip oyunlar oynadı.
Kardeşlerin mutluluğu kameraya yansıdı.