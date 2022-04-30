Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu

Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu

Tartıştığı eşi ile oğlunu tabancayla vurarak öldüren çiftçinin, olaydan sonra terk ettiği aracının yakınlarında cesedi bulundu. Çiftçinin telefonunun taşın üzerinde kırıldığı tespit edildi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Ömer Sevimli (51) ile Ayşe Sevimli (48) arasında evde yemek yiyecekleri sırasında tartışma çıktı.

Çiftin oğulları Mehmet Sevimli'nin (20) de dahil olduğu tartışma büyüdü.

Vurup, kaçtı

Dün saat 20.00 sıralarında Ömer Sevimli, tabancasını çekip eşi ve oğluna ateş açtı.

Anne ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Ömer Sevimli ise kaçtı.

Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ile oğlu kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Sevimli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de kurtarılamadı.

Telefonu taşın üstünde parçalanmış bulundu

Jandarma ekipleri, Ömer Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sevimli'nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulundu.

Aracına yakın noktada cesedine ulaşıldı

Bölgede arama yapan ekipler, sabaha karşı araca yakın bir noktada Ömer Sevimli'nin cesedine ulaştı.

DHA’nın haberine göre tabancayla canına kıydığı düşünülen Sevimli'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.