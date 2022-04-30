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- Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu
Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu
- 30.04.2022 - 09:57
Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Ömer Sevimli (51) ile Ayşe Sevimli (48) arasında evde yemek yiyecekleri sırasında tartışma çıktı.
Çiftin oğulları Mehmet Sevimli'nin (20) de dahil olduğu tartışma büyüdü.
Vurup, kaçtı
Dün saat 20.00 sıralarında Ömer Sevimli, tabancasını çekip eşi ve oğluna ateş açtı.
Anne ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Ömer Sevimli ise kaçtı.
Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anne ile oğlu kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Sevimli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de kurtarılamadı.
Telefonu taşın üstünde parçalanmış bulundu
Jandarma ekipleri, Ömer Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Sevimli'nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulundu.
Aracına yakın noktada cesedine ulaşıldı
Bölgede arama yapan ekipler, sabaha karşı araca yakın bir noktada Ömer Sevimli'nin cesedine ulaştı.
DHA’nın haberine göre tabancayla canına kıydığı düşünülen Sevimli'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.