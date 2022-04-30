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    Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu

    Tartıştığı eşi ile oğlunu tabancayla vurarak öldüren çiftçinin, olaydan sonra terk ettiği aracının yakınlarında cesedi bulundu. Çiftçinin telefonunun taşın üzerinde kırıldığı tespit edildi.
    • 30.04.2022 - 09:57
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    Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Ömer Sevimli (51) ile Ayşe Sevimli (48) arasında evde yemek yiyecekleri sırasında tartışma çıktı.

    Çiftin oğulları Mehmet Sevimli'nin (20) de dahil olduğu tartışma büyüdü.

    Vurup, kaçtı

    Dün saat 20.00 sıralarında Ömer Sevimli, tabancasını çekip eşi ve oğluna ateş açtı.

    Anne ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, Ömer Sevimli ise kaçtı.

    Komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu #1

    Anne ile oğlu kurtarılamadı

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Sevimli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de kurtarılamadı.

    Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu #2

    Telefonu taşın üstünde parçalanmış bulundu

    Jandarma ekipleri, Ömer Sevimli’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Sevimli'nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulundu.

    Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu #3

    Aracına yakın noktada cesedine ulaşıldı

    Bölgede arama yapan ekipler, sabaha karşı araca yakın bir noktada Ömer Sevimli'nin cesedine ulaştı.

    DHA’nın haberine göre tabancayla canına kıydığı düşünülen Sevimli'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

    Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu #4

    Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu #5

    Osmaniye’de eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu #6


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