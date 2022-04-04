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    Osmaniye'de güpegündüz park halindeki araç çalındı

    Düziçi ilçesinde alışveriş yapmak için park ettiği aracın çalındığını gören şahıs ihbarda bulundu. Araba hırsızı, ekipler tarafından merkezde yakalandı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 12:21
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    Osmaniye'de güpegündüz park halindeki araç çalındı

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde marketten alışveriş yapmak isteyen Hüseyin H. isimli bir vatandaş 80 ACE 789 plakalı otomobilini marketin önüne park etti.

    Marketten alışverişini tamamladıktan sonra dışarıya çıkan Hüseyin H. otomobilini park ettiği alanda göremedi. Otomobilinin çalındığını düşünen Hüseyin H. durumu polis ekiplerine bildirdi.

    KAMERA KAYITLARINDAN EŞKAL BELİRLENDİ

    İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı markete gelen ekipler, marketin güvenlik kamerasından otomobili çalan şahsın A.N.P. olduğunu belirledi.

    Osmaniye'de güpegündüz park halindeki araç çalındı VİDEO

    MERKEZDE YAKALANDI

    İlçe genelindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler A.N.P. isimli şahsın otomobille kent merkezine gittiğini tespit etti.

    Otomobilin plaka bilgisi ile otomobili çalan şahsın kimlik bilgisinin tüm ekiplere verilmesi üzerine otomobil kısa sürede yakalandı.

    ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Emniyetteki işlemlerinin ardından A.N.P.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenilirken bulunan otomobil de sahibine teslim edildi.

    Osmaniye de güpegündüz park halindeki araç çalındı #1

    Osmaniye de güpegündüz park halindeki araç çalındı #2


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