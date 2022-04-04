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Osmaniye'de güpegündüz park halindeki araç çalındı

Osmaniye'de güpegündüz park halindeki araç çalındı

Düziçi ilçesinde alışveriş yapmak için park ettiği aracın çalındığını gören şahıs ihbarda bulundu. Araba hırsızı, ekipler tarafından merkezde yakalandı.