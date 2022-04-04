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Osmaniye'de güpegündüz park halindeki araç çalındı
- İHA
- 04.04.2022 - 11:20
- Güncelleme : 04.04.2022 - 12:21
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde marketten alışveriş yapmak isteyen Hüseyin H. isimli bir vatandaş 80 ACE 789 plakalı otomobilini marketin önüne park etti.
Marketten alışverişini tamamladıktan sonra dışarıya çıkan Hüseyin H. otomobilini park ettiği alanda göremedi. Otomobilinin çalındığını düşünen Hüseyin H. durumu polis ekiplerine bildirdi.
KAMERA KAYITLARINDAN EŞKAL BELİRLENDİ
İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı markete gelen ekipler, marketin güvenlik kamerasından otomobili çalan şahsın A.N.P. olduğunu belirledi.
Osmaniye'de güpegündüz park halindeki araç çalındı VİDEO
MERKEZDE YAKALANDI
İlçe genelindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler A.N.P. isimli şahsın otomobille kent merkezine gittiğini tespit etti.
Otomobilin plaka bilgisi ile otomobili çalan şahsın kimlik bilgisinin tüm ekiplere verilmesi üzerine otomobil kısa sürede yakalandı.
ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Emniyetteki işlemlerinin ardından A.N.P.’nin adliyeye sevk edileceği öğrenilirken bulunan otomobil de sahibine teslim edildi.