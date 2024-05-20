Osmaniye'de kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi öldü Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

AA

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

2 işçi hayatını kaybetti

Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)