- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla hastaneye sevk etti.
- İHA
- 24.09.2021 - 09:50
- Güncelleme : 24.09.2021 - 10:13
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Göllüler Mahallesi'nde Osman Sarıçiçek idaresindeki 33 TU 163 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Sevimli idaresindeki 80 PA 028 otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüler ve araçta yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kaza yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı ViDEO