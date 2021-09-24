Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla hastaneye sevk etti.