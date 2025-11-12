Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan çok sayıda kişi, ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi’ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Göster Hızlı Özet Osmaniye'de D-400 kara yolunda bir yolcu otobüsü devrildi.

Kazada yaralanan çok sayıda kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Osmaniye'de meydana gelen kazada yürekler ağızlara geldi. Osmaniye'de D-400 kara yolu Kanlıgeçit rampaları Düziçi kavşağı civarında saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ Kontrolden çıkan otobüs, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi'ndeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

