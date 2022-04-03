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    Osmaniye'deki kayıp genç, İstanbul'da bulundu

    Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki lise öğrencisi, Kadıköy'de kimlik kontrolü yapan bekçiler tarafından bulundu.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 12:36
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    Osmaniye'deki kayıp genç, İstanbul'da bulundu

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Bağ Mahallesi’nde yaşayan Kadirli Osman Gazi Lisesi son sınıf öğrencisi M.E.C, 26 Mart Cumartesi günü ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı.

    İlçede bulunan bir cep telefonu bayine giden M.E.C, telefonunu 350 liraya sattı.Bir arkadaşına da İstanbul'a gideceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu.

    KİMLİK KONTROLÜNDE BULUNDU

    Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu lise öğrencisi, İstanbul Bostancı’da gece akşam saatlerinde kimlik kontrolü yapan bekçiler tarafından bulundu. M.E.C, kayıp olarak arandığı için emniyete götürülerek ifadesi alındı.

    ÇALIŞMAK İÇİN GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

    Alınan ifadesinde evden ayrıldığı gün Osmaniye'den otobüse binerek İstanbul’a geldiğini, Kadıköy’de bir oto yıkamacıda iş bulduğunu burada bir süre çalıştıktan sonra ailesinin yanına dönebileceğini söylediği öğrenildi.

    Osmaniye deki kayıp genç, İstanbul da bulundu #1


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