Yurt genelinde bugünden itibaren başlayan kış lastiği denetimi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yapıldı. Kurala uymayan otobüsün muavini, "Kış lastiği kasıtlı olarak takmadım sana ne" dedi.

Kış lastiği uygulaması başladı.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, kış lastiği takmaları zorunlu kılınıyor.

Bugün itibariyle başlayan uygulama, 1 Nisan 2023'e kadar 4 ay boyunca devam edecek.

Denetimler başladı

Bu kapsamda yurt genelinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kış lastiği denetimi de başladı.

İstanbul'da da sıklaştırılan denetimler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da uygulandı.

Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

Ekipler, otobüslerde kış lastiği olup olmadığının yanı sıra lastiklerin dişlerini de kontrol etti.

Kış lastiği olup da lastiğin dişleri 4 milimetreden kısa olanlara da ceza yazıldı.

Kriterlere uymayan otobüslerin seferine izin verilmezken bin 152 TL de para cezası uygulandı.

Muavin tepki gösterdi

Kış lastiği olmayan bir firmaya ait araç, perona geri gönderilerek yolcular indirildi. Otobüs firmasına bin 152 TL ceza kesildi. Otobüs şoförü lastiklerini değiştirmeye gitti.

DHA'nın aktarımına göre; otobüsün muavini, sorulara tepki göstererek mikrofona vurdu.

Otogarda kış lastiği olmayan otobüsün muavini: Kasıtlı takmadım VİDEO



"Kasıtlı olarak takmadım"

Kış lastiği takılmayan otobüsün muavini, "Bu ne eşkıya mı yakaladınız? Size ne? Denetim yapılıyorsa memur yapıyor. Kış lastiği takmadım. Kasıtlı olarak takmadım, sana ne." diye konuştu.

"Kontrol her zaman iyidir"

Kış lastiği takılı olan otobüsün Şoförü Cihan Aylak, "Bu diş olayı, lastiğin yağışta, buzda tutuşu daha güvenli hale getiriyor. Can güvenliğini düşünen herkes taksın." dedi.

Yolcu Celalettin Çabuk da, "Manisa'ya gidiyoruz. Bu denetimler önemli. Son dönemdeki kazalar da kontrolsüzlükten. Kontrol her zaman iyidir. Kontrol olduğu sürece bizim de can ve mal güvenliğimiz sağlanmış olacak." şeklinde konuştu.





















