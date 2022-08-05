Galericiler, ÖTV indirimi söylentilerinin ikinci el piyasasını durgunlaştırdığını, söylentiler nedeniyle vatandaşların indirim beklediklerini söyledi.

Yaz döneminde hareketlenen ikinci el piyasası, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi söylentilerinin artmasıyla durgunlaştı.

İkinci el araç piyasasında düşüş olduğunu belirten oto galericiler, müşterilerin sıfır araçlarda uygulanacak ÖTV indirimi söylentisi dolayısıyla araç almadıklarını söyledi.

İHA’nın haberine göre; vergi indirimi beklentisinin ikinci el araç piyasasındaki fiyatlar yüzde 10 gibi düşüşe neden olduğunu belirten oto galericiler, aylık ortalama 15 araç satarlarken şimdi ise 5-6 araç sattıklarını söyledi.

“Sıfır araçlar yükseliyor ikinci el araçlar düşüyor”

Yılmaz Kebapçı isimli bir galerici, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz aylara göre yüzde 50 civarında bir düşüş var. İkinci el fiyatlarında da yüzde 5 ile 10 arasında gerileme oldu. Fakat sıfır fiyatlar yükseliyor. Sıfır araçlar yükseliyor ikinci el araçlar düşüyor. Bunun sebebi ise ÖTV indirimi söylentisi.

ÖTV indirimi beklentisi, ikinci el otomobil piyasasını durgunlaştırdı VİDEO











“İndirim yapıldığı zaman bayiler sıfır araçlara zam yapıyor”

Ben indirimin yapılma taraftarı değilim. İndirim yapıldığı zaman bayiler sıfır araçlara zam yapıyor. Aylık ortalama satışımız 15 arabayken şu anda 5-6 araç satıyoruz. Şu anda uygun teklif vererek araç alıyoruz. Müşteriler de araç almıyor beklentiye girdikleri için.”