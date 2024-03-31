İHA
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı.
Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullanan Nilperi Şahinkaya’nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadı.
Zarfı sandığa atmakta zorlandı
Şahinkaya'nın sandıkta yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Ünlü sunucu Saba Tümer ise oyunu kullandıktan sonra çekime gideceğini söyleyerek okuldan ayrıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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