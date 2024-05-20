Pastane sahibini vuran kurye darbedildi Adana'da çıkan kavgada pastane sahibini tabancayla vurduğu öne sürülen kurye, darp sonucu yaralandı. Kuryenin darbedildiği anlar böyle görüntülendi.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde kurye Mertcan I. (26) ile ismi öğrenilemeyen başka bir kurye arasında tartışma çıktı. Tartışmaya pastanenin sahibi Servet K.'nin de müdahale etmesi üzerine kuryeler ayrıldı.

Ancak Mertcan I., bir süre sonra tekrar pastaneye gelerek Servet K.'ye tabanca ile ateş açıp, sol ayak bileği ve sol koltuk altından vurdu.

Kurye darbedildi

Silahlı saldırının ardından kurye Mertcan I., diğer pastane çalışanları tarafından darbedildi. O anlar ise hem güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 yaralı da hastanede

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Servet K. ve darp sonucu yaralanan kurye Mertcan I. hastaneye kaldırıldı.

2 yaralının da hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)