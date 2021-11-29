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    Pendik’te 2 balıkçı teknesi battı

    İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Pendik’te sahilde bulunan 2 balıkçı teknesi, şiddetli lodos nedeniyle battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 12:57
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    Pendik’te 2 balıkçı teknesi battı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından lodos ve şiddetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.

    Lodos özellikle İstanbul’un sahil kesimlerinde etkili oldu.

    2 TEKNE BATTI

    Pendik sahilinde de etkili olan lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sahilde bulunan balıkçı teknelerinden ikisi, lodosa dayanamayarak battı.

    Bir balıkçı teknesi ise ipinden kurtularak kayalıklara vurdu. Kayalıklara vuran teknenin parçalandığı gözlendi.

    Pendik’te 2 balıkçı teknesi battı VİDEO

    “BALIKÇI BARINAĞIMIZIN OLMAYIŞINDAN DOLAYI BU GİBİ DURUMLARLA KARŞILAŞIYORUZ”

    Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, “Meteoroloji'nin uyarısında ciddi fırtına beklentisi olduğu söyleniyordu. Liman başkanlığımızın teknecileri uyarmasına, bizim de arkadaşları uyarmamıza rağmen maalesef olumsuz durumlarla karşılaştık. İki teknemiz battı. Biri de halihazırda karada. Pendik’te balıkçı barınağımızın olmayışından dolayı bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz.” dedi.

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