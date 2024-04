ABD'de üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek için ayakta Üniversitelere seslenen öğrenciler, İsrail ile mali bağların kesilmesini istedi. Mezuniyet törenlerinin yaklaştığı bir dönemde okul yetkilileri çözüm arayışına girişti.

AA & Ensonhaber

ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

Kampüslerde çadırlar kuran ve pankartlar açan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkilerini dile getiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kendilerine yönelik "tehdit" olarak gördüğü gösterilere katılanlar, Filistin'de derhal ateşkes ilan edilmesini istiyor.

ABD'de gösteriler yayılıyor

Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da öğrenciler, Filistin'in işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlattı.

Gösteriler; New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayıldı.

Öğrenciler: Taleplerimiz karşılanana kadar devam edeceğiz

Associated Press'in haberine göre, ülke genelinde Filistin yanlısı gösterilere ilham veren Columbia Üniversitesi öğrencileri, talepleri karşılanana kadar kamplarına devam etmeyi planladıklarını söyledi.

Mezuniyet törenleri yaklaşıyor: Yetkililer baskı altında

ABD polisinin sert müdahalesiyle yaşanan gerilim, mayıs ayında yapılacak mezuniyet törenleri yaklaşırken protestoları çözmek için çabalayan Kaliforniya'dan Massachusetts'e kadar okul yetkilileri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Üniversitelere çağrı: İsrail'le mali bağları kesin

Gazze'deki savaşta ölü sayısı artarken ve insani kriz derinleşirken, ABD'nin dört bir yanındaki üniversitelerdeki protestocular, okulların İsrail'le mali bağlarını kesmesini talep ediyor.

Netanyahu: Gösteriler korkunç

ABD üniversitelerindeki gösterileri "korkunç" diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu, ABD'deki bazı eyalet, yerel ve federal yetkililerinin söz konusu işgal karşıtı protestolara tepki gösterdiğini ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in "haksız yere soykırımla suçlandığını" öne süren Netanyahu, "antisemitik" olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtmişti.