Geçtiğmiz günlerde sokak ortasında yaşanan kadına şiddet hadisesinin arkasından çocuğun cinsel tacizi olayı çıktı. Üvey babanın, eşinin ilk eşinden olan kızına cinsel tacizde bulunduğu belirlendi.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi'nde, M.K. ismindeki kadın çığlıklarla sokağa çıktı.

Saat 23.40 sıralarında eşiyle tartışan kadın, bir önceki evliliğinde dünyaya gelen B.B. isimli kızına üvey babası tarafından cinsel tacizde bulunulmasına tepki gösterdi.

Tepkisi üzerine sokak ortasında darbedilen kadının, 'Eşim çocuğumu taciz ediyor' diye bağırması üzerine üvey baba, mahalleli tarafından darbedildi.

Çığlıkları sokakta yankılandı

Yakındaki apartmanda oturan kadın, evinin penceresinden olaya tepki gösterdi. Yoldaki başka bir kadın, yerdeki M.K.'ye yardım etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, daha sonra grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı.

Pendik'te çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu eşini darbetti ViDEO

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K.'yi hastaneye kaldırdı.

"Kızıma cinsel tacizde bulundu"

Darbedilen M.K. ve kızı B.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. M.K. isimli kadının polise verdiği ifadesinde, bir önceki eşinden olan B.B. isimli kızına, şu anki eşi M.K.'nin cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek bu yüzden aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl tacize uğradı

B.B. isimli kızın ifadesinde ise üvey babası M.K.'nin 2021 yaz aylarında Ankara'da yaşarken kendisine zorla cinsel tacizde bulunduğunu belirttiği, bu yüzden evde yalnız kalmak istemediği için annesi M.K.'ye konuyu anlattığı öğrenildi.

Karısını ve çocuğunu darbeden üvey baba M.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"Kadının durumu perişan haldeydi"

Görgü tanığı Zafer Kelleş, "Kadın dışarıda bağırıyormuş. 'Sen yaptın sen yaptın' diye, tabii böyle devam ederek aşağıya doğru sürükleniyor. Taciz iddiası var. Gençler darbediyor adamı. Ondan sonra polis gelip, alıp götürüyor. Kadının durumu perişan haldeydi." dedi.

Yerde kavga ederlerken kadının darbedilmesine sessiz kalmadılar

Nuri Başkurt, "Gece 23.30 ve 00.00 civarındaydı. Biz dışarıda bir gürültü duyduk. Balkonun camına çıktığımızda burada bir kalabalığı olduğu, yerde bir bayan bir erkeğin yerde yattığını birbirine vurduklarını daha sonra yoldan geçen insanlar da karısını dövüyor diyerekten bir bayan dövülür mü diye adamı dövmüşler. Bunun sonucunda bir arbede yaşanıyor. Mahallemizin insanları değiller. Biz yaklaşık 45 senedir bu mahalledeyiz. Kişileri tanımıyoruz." diye konuştu.

"Yerde tekmeliyorlardı"

Handan Altay, "Camdan baktım ondan sonra dışarıda bir gürültü var. Patırtı, bir ses kadın sesi duymadım. Yerde tekmeliyorlardı. Kadın mı erkek miydi onu bilemiyorum. Sonradan kadın sesini duydum. Burada 10, 15 kişi vardı." ifadelerini kullandı.