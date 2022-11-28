Pendik'te denizde pitbull dehşetine takipsizlik kararı verildi

Arkadaşlarıyla birlikte gittiği denizde pitbull saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Oğuzhan Doğan'ın davasında, yasak ırk olmasının tek başına suç oluşturmadığı belirtildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde 20 Ağustos 2021'de korkunç bir olay yaşanmıştı.

28 yaşındaki Oğuzhan Doğan, 2 arkadaşı ve bir pitbull cinsi köpek ile birlikte yüzmek için sahile gitti.

Doğan, denizde yüzdüğü sırada suya atlayan köpek tarafından ısırıldı. Denizde çırpınan genç çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşı ve çevredekiler Doğan'ı kurtarmak için denize atladı.

Bir süre sonra dalgıçlar, gencin cansız bedenini çıkardı.

Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını belirten aile şikayetçi oldu.

Ölüm nedeni 'suda boğulma' olarak belirlendi

Şüpheli olarak değerlendirilen boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside Oğuzhan Doğan’ın ölümünün ‘suda boğulma’ sonucunda gerçekleştiği ve vücutta bulunan yaralanmaların ölümcül nitelikte olmadığı belirtildi.

'Kendi rızasıyla köpekle denize girdi'

Soruşturmada alınan ifadeler ve incelenen görüntülerin ardından, Oğuzhan Doğan’ın olay tarihinden daha önce de birkaç kez arkadaşları ve pitbull cinsi köpek ile birlikte sahile geldikleri, olay günü Doğan’ın köpekle birlikte kendi rızasıyla denize girdiği aktarıldı.

DHA'nın aktarımaına göre; denizde bulundukları sırada köpeğin başka bir kişi tarafından kışkırtıldığı ya da yönlendirildiğine dair herhangi bir delil de elde edilemedi.

Takipsizlik kararı verildi

Olay sırasında Doğan ve köpeğin yalnız olarak yüzdüğü, köpeğin kontrolsüz olarak salınmadığı ve gencin rızası ile köpekle birlikte denize girdiği kaydedildi.

Pitbull cinsi köpeğin yasak ırk olmasının tek başına suç oluşturmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi.