Haberler

3. Sayfa Haberleri

Pendik’te dört yol ağzında kaza

Pendik’te dört yol ağzında kaza

Seyir halinde olan iki otomobil dört yol ağzında karşı karşıya gelerek çarpıştı. Kaza anları kameraya yansırken, sürücülerden birisi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.