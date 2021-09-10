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    Pendik’te dört yol ağzında kaza

    Seyir halinde olan iki otomobil dört yol ağzında karşı karşıya gelerek çarpıştı. Kaza anları kameraya yansırken, sürücülerden birisi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 10:23
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    Pendik’te dört yol ağzında kaza

    İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halinde olan 34 JK 8599 plakalı otomobil, dört yol ağzında karşı karşıya geldiği 34 TN 1107 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil de park halindeki bir otomobile çarptı.

    1 YARALI

    Otomobilin sol ön kapı kısmından çarptığı aracın sürücüsü yaralandı.Kazaya karışan araçta bulunan bir adam ile çocuk, araçtan çıkıp yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Pendik’te dört yol ağzında kaza ViDEO

    ÇARPIŞMA ANLARI KAMERADA

    Dört yol ağzında karşı karşıya gelen otomobillerin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde yol kesişiminde karşı karşıya gelen iki araç çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç park halindeki başka bir araca çarpıyor. Kazaya karışan araçtaki adam ile çocuk araçtan inerek yaralıya yardı etmeye çalışıyor.

    Pendik’te dört yol ağzında kaza #1

    3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

    Kaza nedeniyle toplamda 3 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, mahalleli aynı noktada benzer kazaların sürekli yaşandığını dile getirdi.


    Pendik’te dört yol ağzında kaza #2

    Pendik’te dört yol ağzında kaza #3

    Pendik’te dört yol ağzında kaza #4

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