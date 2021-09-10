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- Pendik’te dört yol ağzında kaza
Pendik’te dört yol ağzında kaza
- İHA
- 10.09.2021 - 09:53
- Güncelleme : 10.09.2021 - 10:23
İstanbul'un Pendik ilçesinde seyir halinde olan 34 JK 8599 plakalı otomobil, dört yol ağzında karşı karşıya geldiği 34 TN 1107 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil de park halindeki bir otomobile çarptı.
1 YARALI
Otomobilin sol ön kapı kısmından çarptığı aracın sürücüsü yaralandı.Kazaya karışan araçta bulunan bir adam ile çocuk, araçtan çıkıp yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Pendik’te dört yol ağzında kaza ViDEO
ÇARPIŞMA ANLARI KAMERADA
Dört yol ağzında karşı karşıya gelen otomobillerin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde yol kesişiminde karşı karşıya gelen iki araç çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç park halindeki başka bir araca çarpıyor. Kazaya karışan araçtaki adam ile çocuk araçtan inerek yaralıya yardı etmeye çalışıyor.
3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
Kaza nedeniyle toplamda 3 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, mahalleli aynı noktada benzer kazaların sürekli yaşandığını dile getirdi.