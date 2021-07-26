Pendik'te iki kardeş arasındaki kavga

Park halindeki otomobilde bulunan iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki genç yol ortasında birbirini darbetti.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, park halindeki bir otomobilde bulunan Emrecan ve Muhammet Aslantürk kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek araç dışına taştı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kardeşler birbirlerine girerken, anneleri ise kavga eden çocuklarını ayırmaya çalıştı. Ardından araçtaki diğer kişiler olaya müdahale etti. Daha sonra kardeşlerden biri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.