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Pendik’te İSKİ borusu patladı
İSKİ’ye ait olan ve yolun altında bulunan su borusu bir anda patlayınca çevreye tazyikli su fışkırdı. Neredeyse bina yüksekliğine dek fışkıran su nedeniyle çevredeki esnafın ürünleri zarar gördü.
- İHA
- 27.07.2021 - 10:08
- Güncelleme : 27.07.2021 - 10:33
İstanbul’un Pendik ilçesi 23 Nisan Caddesi'nde, geçtiğimiz günlerde İSKİ’ye ait olan ve bir yolun altında bulunan su borusu bir anda patladı.
Patlayan borudan çevreye yüksek tazyikli su fışkırdı.
Neredeyse bir bina boyunu aşan tazyikli su, çevrede olumsuz etkilere sebep oldu.
TAZYİKLİ SU FIŞKIRDI
Fışkıran su nedeniyle çevre esnafının ürünleri zarar görürken, park halindeki otomobiller çamurlu su ile ıslandı.
Yol üzerinden geçmekte olan otomobil sürücüleri de zorluk yaşadı.
Patlayan borudan tazyikli suyun fışkırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Pendik’te İSKİ borusu patladı VİDEO