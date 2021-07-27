Pendik’te İSKİ borusu patladı

İSKİ’ye ait olan ve yolun altında bulunan su borusu bir anda patlayınca çevreye tazyikli su fışkırdı. Neredeyse bina yüksekliğine dek fışkıran su nedeniyle çevredeki esnafın ürünleri zarar gördü.