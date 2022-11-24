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    Pendik'te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti

    Seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, karşısına çıkan yavru köpeğe çarptı. Sürücü kazaya aldırış etmeden ilerlerken köpeğin ise olay yerinde can verdiği görüldü. O anlar kamerada.
    • 24.11.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:07
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    Pendik'te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti

    İstannbul'un Pendik ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Akşam saatlerinde kaldırımda bekleyen başıboş köpekler, 2 köpeğin yanlarına yaklaşmasıyla yola çıktı.

    Köpeğe aldırış etmedi

    Bu sırada seyir halinde olan bir sürücü, karşısına çıkan köpeğe çarptı.

    Ardından şahıs durmadan yoluna devam ederken diğer köpekler bir süre aracın arkasından koştu.

    Pendik te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti #1

    Olay yerinde can verdi

    Yavru köpek ise bir süre kalkamadı. Ardından hareketsiz olduğu görülen köpek, olay yerinde can verdi.

    Olay vatandaşlar tarafından belediyenin veteriner ekiplerine bildirildi.

    Pendik te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti #2

    O anlar kamerada

    Ekipler, ölen köpeği hayvan mezarlığına götürdü.

    DHA'nın aktarımına göre; yavru köpeğin aracın altında kalarak öldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Pendik'te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti VİDEO

    Pendik te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti #3

    Pendik te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti #4

    Pendik te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti #5

    Pendik te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti #6

    Pendik te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti #7



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