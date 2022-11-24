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- Pendik'te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
Pendik'te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
Seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, karşısına çıkan yavru köpeğe çarptı. Sürücü kazaya aldırış etmeden ilerlerken köpeğin ise olay yerinde can verdiği görüldü. O anlar kamerada.
- 24.11.2022 - 15:21
- Güncelleme : 24.11.2022 - 16:07
İstannbul'un Pendik ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Akşam saatlerinde kaldırımda bekleyen başıboş köpekler, 2 köpeğin yanlarına yaklaşmasıyla yola çıktı.
Köpeğe aldırış etmedi
Bu sırada seyir halinde olan bir sürücü, karşısına çıkan köpeğe çarptı.
Ardından şahıs durmadan yoluna devam ederken diğer köpekler bir süre aracın arkasından koştu.
Olay yerinde can verdi
Yavru köpek ise bir süre kalkamadı. Ardından hareketsiz olduğu görülen köpek, olay yerinde can verdi.
Olay vatandaşlar tarafından belediyenin veteriner ekiplerine bildirildi.
O anlar kamerada
Ekipler, ölen köpeği hayvan mezarlığına götürdü.
DHA'nın aktarımına göre; yavru köpeğin aracın altında kalarak öldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik'te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti VİDEO