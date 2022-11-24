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Pendik'te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti

Pendik'te köpeği ezen sürücü yoluna devam etti

Seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, karşısına çıkan yavru köpeğe çarptı. Sürücü kazaya aldırış etmeden ilerlerken köpeğin ise olay yerinde can verdiği görüldü. O anlar kamerada.