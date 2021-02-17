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Pendik'te kuryenin ölümden döndüğü kaza anı
Pendik’te hızla gelen bir servis aracının çarptığı motosikletli kurye, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
- İHA
- 17.02.2021 - 10:24
- Güncelleme : 17.02.2021 - 10:33
İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan olayda, sokak arasında ilerleyen bir paket servis firmasında çalışan motorlu kurye, yol kesişiminde hızla gelen bir servis aracının çarpmasıyla yola savruldu.
KASK KAFASINDAN FIRLADI
Motor sürücüsünün kullandığı kask ise kafasından çıkarak yola fırladı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.
Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik'te kuryenin ölümden döndüğü kaza anı VİDEO