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    Pendik'te kuryenin ölümden döndüğü kaza anı

    Pendik’te hızla gelen bir servis aracının çarptığı motosikletli kurye, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 10:33
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    Pendik'te kuryenin ölümden döndüğü kaza anı

    İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan olayda, sokak arasında ilerleyen bir paket servis firmasında çalışan motorlu kurye, yol kesişiminde hızla gelen bir servis aracının çarpmasıyla yola savruldu.

    KASK KAFASINDAN FIRLADI

    Motor sürücüsünün kullandığı kask ise kafasından çıkarak yola fırladı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

    Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Pendik'te kuryenin ölümden döndüğü kaza anı VİDEO



    Pendik te kuryenin ölümden döndüğü kaza anı #1

    Pendik te kuryenin ölümden döndüğü kaza anı #2

    Pendik te kuryenin ölümden döndüğü kaza anı #3

    Pendik te kuryenin ölümden döndüğü kaza anı #4

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