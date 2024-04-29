Burası Muğla değil Konya! Sezonu açıldı; bavulunu alan geliyor Gören herkes Muğla sanıyor. Türkiye'nin saklı cenneti Konya'da! Bu şelale ve mesire alanı akın akın turist ağırlıyor.

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Bozkırın ortasından berrak sularıyla akan Çarşamba Çayı'nın kaynağı olan Aygır Pınarı, doğal güzellikleri ve serin havasıyla gözleri üzerine çekiyor.

Konya'da bulunan bu doğal cennet, mesire alanı olarak hizmet vererek ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçe merkezine 13 kilometre mesafede yer alan Aygır Pınarı, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Özellikle Aygır Dibi Şelalesi olarak da bilinen Aygır Pınarı, şelalelerin serinletici sesi ve etkileyici manzarasıyla görenleri büyülüyor.

Bu yıl da yoğun ziyaretçi akınına uğrayarak sezonunu açan Aygır Dibi Şelalesi, doğa severleri ve macera arayanları ağırlamaya hazır.

Aygır Dibi Şelalesi'ne nasıl gidilir?

Aygır Dibi Şelalesi, Konya Bozkır ilçesine 140 km uzaklıkta. Aygır Dibi’ne giden başka bir güzergah ise Seydişehir’den geçiyor.

Seydişehir-Antalya yolunu takip ederek başlayan bu yolculuk, Tınaztepe'den geçerek Bozkır yoluna ulaşıyor. Gölcük Yaylası'nın eşsiz manzaralarıyla gözlerinizi şenlendirirken, Kuruçay ve Bartlı Yaylası gibi doğal güzelliklerin arasından geçerek ilerliyorsunuz.

Karacahisar ve Sorkun'un tarihi dokusunu soluyarak yolculuğa devam edenler, sonunda Aygır Dibi'ne ulaşıyorlar.

Kamp, doğa sporları, piknik ya da doğa gezisi için en çok tercih edilen yerlerden biridir.