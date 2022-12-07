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Pendik'te ters yönde giden panelvan kamerada
Panelvan aracın sürücüsü, ters yönde uzun süre ilerledi. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
- 07.12.2022 - 21:36
İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kurtköy Orhanlı Köyü Yolu’nda, ilginç anlar yaşandı.
Bir panelvan araç sürücüsü, ters yönde uzun süre ilerledi.
Caddede trafik yoğunluğunun olmaması, faciayı önledi.
O anlar kaydedildi
DHA'nın haberine göre; o anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.