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    Pendik'te ters yönde giden panelvan kamerada

    Panelvan aracın sürücüsü, ters yönde uzun süre ilerledi. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
    • 07.12.2022 - 21:36
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    Pendik'te ters yönde giden panelvan kamerada

    İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kurtköy Orhanlı Köyü Yolu’nda, ilginç anlar yaşandı.

    Bir panelvan araç sürücüsü, ters yönde uzun süre ilerledi.

    Caddede trafik yoğunluğunun olmaması, faciayı önledi.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; o anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Pendik te ters yönde giden panelvan kamerada #1

    Pendik te ters yönde giden panelvan kamerada #2

    Pendik te ters yönde giden panelvan kamerada #3


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