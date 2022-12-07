Haberler

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te ters yönde giden panelvan kamerada

Pendik'te ters yönde giden panelvan kamerada

Panelvan aracın sürücüsü, ters yönde uzun süre ilerledi. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.