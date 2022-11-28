Kardeşler arasında çıkan alacak verecek kavgasında taraflardan biri silah çıkarınca ortalık karıştı. Olay yerine gelen baba, polislere zor anlar yaşattı.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi Necbettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanında, Anıl Y. ile kardeşi Emircan Y. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavga sırasında Emircan Y., cebindeki silahı çıkardı ve ağabeyine doğrultarak tehditler yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Babanın saldırgan tavırları, zor anlar yaşattı

İHA’nın haberine göre; olayı duyan baba, olay yerine geldi. Ortalığı ayağa kaldıran baba saldırgan tavırları ile polis ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Olay anları kamerada

Çocuğunun üstüne yürüyerek bağıran adam polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kardeşine silah doğrultan şahsın bağırarak küfür ettiği, babalarının ise polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

Pendik'teki kardeş kavgasında baba, ortalığı karıştırdı ViDEO