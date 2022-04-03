PKK'dan kaçan örgüt üyesi ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Emniyet güçlerinin PKK'ya yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor...

İçişleri Bakanlığı, bir terör örgütü üyesinin ikna yoluyla teslim olduğuna dair yazılı açıklama yaptı.

"1 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA TESLİM OLDU"

Açıklama şu şekilde:

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları ile PKK'dan kaçan 1 terör örgütü üyesi daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan üyenin 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi."

Böylece 1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı, 22'ye yükseldi.