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- PKK'dan kaçan örgüt üyesi ikna yoluyla teslim oldu
PKK'dan kaçan örgüt üyesi ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
- DHA
- 03.04.2022 - 10:34
- Güncelleme : 03.04.2022 - 11:08
Emniyet güçlerinin PKK'ya yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor...
İçişleri Bakanlığı, bir terör örgütü üyesinin ikna yoluyla teslim olduğuna dair yazılı açıklama yaptı.
"1 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA TESLİM OLDU"
Açıklama şu şekilde:
"Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları ile PKK'dan kaçan 1 terör örgütü üyesi daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan üyenin 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi."
Böylece 1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı, 22'ye yükseldi.