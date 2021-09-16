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Riskli gruptaki genç, Muğla'dan Kırıkkaleye kadar otomobiliyle yolculuk yaptı

Riskli gruptaki genç, Muğla'dan Kırıkkaleye kadar otomobiliyle yolculuk yaptı

Muğla’dan otomobiliyle Kırıkkale’ye kadar gelen riskli gruptaki 21 yaşındaki gence ve apart evde eğlenceye katılan temaslı durumdaki bir kadına 4 bin 50’şer lira idari para cezası yazıldı.