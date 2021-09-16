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    Riskli gruptaki genç, Muğla'dan Kırıkkaleye kadar otomobiliyle yolculuk yaptı

    Muğla’dan otomobiliyle Kırıkkale’ye kadar gelen riskli gruptaki 21 yaşındaki gence ve apart evde eğlenceye katılan temaslı durumdaki bir kadına 4 bin 50’şer lira idari para cezası yazıldı.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 01:42
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    Riskli gruptaki genç, Muğla'dan Kırıkkaleye kadar otomobiliyle yolculuk yaptı

    Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şubesi’ndeki kontrol noktasında sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı.

    Muğla’dan otomobiliyle kilometrelerce yola alarak Kırıkkale’ye kadar gelen Kenan T., trafik kontrol noktasında durduruldu.

    GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı belirlenen 21 yaşındaki sürücü Kenan T., karantinasının tamamlanmasına 1 saat kaldığı tespit edildi.

    ''BENİ ÇOK BEKLETTİNİZ''

    Polis, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı. O sırada farklı bir ihbarı değerlendiren filyasyon ekiplerinin olay yerine geç gelmesi nedeniyle temaslı durumdaki Kenan T, "beni çok beklettiniz" diyerek, trafik polislerinden şikayetçi olmak istedi.

    Olay yerine asayiş ekibi sevk edildi. Kenan T’ye karantina süresinin tamamlanmasının ardından emniyet müdürlüğüne gidip şikayetçi olabileceği belirtildi.

    İnsan sağlığını tehlikeye atan 21 yaşındaki sürücüye 4 bin 50 lira idari para cezası yazıldı.

    Riskli gruptaki genç, Muğla dan Kırıkkaleye kadar otomobiliyle yolculuk yaptı #1

    TEMASLI KADIN EĞLENCE MERKEZİNDE YAKALANDI

    Öte yandan, İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde eğlence düzenlenen bir apart eve gitti.

    Temaslı olduğu tespit edilen 21 yaşındaki B.T, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilmesinin ardından yurda alındı.

    Riskli gruptaki genç, Muğla dan Kırıkkaleye kadar otomobiliyle yolculuk yaptı #2

    Riskli gruptaki genç, Muğla dan Kırıkkaleye kadar otomobiliyle yolculuk yaptı #3

    Riskli gruptaki genç, Muğla dan Kırıkkaleye kadar otomobiliyle yolculuk yaptı #4

    Riskli gruptaki genç, Muğla dan Kırıkkaleye kadar otomobiliyle yolculuk yaptı #5

    Riskli gruptaki genç, Muğla dan Kırıkkaleye kadar otomobiliyle yolculuk yaptı #6

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