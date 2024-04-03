Rize'de 2 kadın, teleferikten çay bahçesine düştü

DHA
Öğle saatlerinde Rize'nin Dağınıksu Mahallesi'nde, tarımla uğraşan Ayşe U. (68) ile Fatma U. (66), yolun karşısına geçmek için yamaç arazide kurulu olan teleferiğe bindi.
Rüzgarın salladığı teleferikten düştüler
Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisi ile sallanan teleferikte dengesini kaybeden 2 kadın, yaklaşık 30 metre yükseklikten çay bahçesine düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralı kadınlar hastanede tedavi altında
Ekiplerin patika yoldan ulaştığı yaralılar, sedyelerle kara yoluna taşındı. Burada ambulansla konulan yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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