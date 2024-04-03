Rize'de 2 kadın, teleferikten çay bahçesine düştü Teleferikle karşıya geçerken 30 metre yükseklikten çay bahçesine düşen Fatma U. ile Ayşe U. yaralandı.

DHA

Öğle saatlerinde Rize'nin Dağınıksu Mahallesi'nde, tarımla uğraşan Ayşe U. (68) ile Fatma U. (66), yolun karşısına geçmek için yamaç arazide kurulu olan teleferiğe bindi.

Rüzgarın salladığı teleferikten düştüler

Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisi ile sallanan teleferikte dengesini kaybeden 2 kadın, yaklaşık 30 metre yükseklikten çay bahçesine düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralı kadınlar hastanede tedavi altında

Ekiplerin patika yoldan ulaştığı yaralılar, sedyelerle kara yoluna taşındı. Burada ambulansla konulan yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)