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    Rize'de 4 ayı, alabalık çiftliğinin etrafında görüntülendi

    Çiftlik civarında görülen ayılar, fark edildiklerini anlayınca bölgeden uzaklaştı. Ayıların ardından yapılan kontrollerde havuzdaki balık sayısının azaldığı ortaya çıktı.
    • 30.08.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 12:27
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    Rize'de 4 ayı, alabalık çiftliğinin etrafında görüntülendi

    Ayı ve yavruları, alabalık çiftliğinin etrafında kameraya yansıdı.

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan olayda, 3'ü yavru 4 ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Alabalık çiftliğinin etrafında dolaştılar

    Ayder yolundaki bir alabalık çiftliğinin görevlileri, civarda bir ayı ve üç yavrusunu gördü.

    Bir süre alabalık çiftliğinin etrafında dolaşan ayılar, daha sonra görevlileri fark edince koşarak gözden kayboldu.

    Havuzdaki balıkların azaldığı ortaya çıktı

    AA'nın haberine göre, görevliler, ayılar bölgeden ayrıldıktan sonra yaptıkları incelemede, bir havuzdaki alabalıkların azaldığını tespit etti.

    Rize'de 4 ayı, alabalık çiftliğinin etrafında görüntülendi ViDEO

    Rize de 4 ayı, alabalık çiftliğinin etrafında görüntülendi #1

    Rize de 4 ayı, alabalık çiftliğinin etrafında görüntülendi #2


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