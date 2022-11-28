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    Rize’de bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü

    Kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak 3 metrelik duvardan düşen otomobildeki iki genç öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 28.11.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 09:17
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    Rize’de bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü

    Rize merkeze bağlı Çiftekavak mevkisinde sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 FU 8963 plakalı otomobil, dün saat 17.00 sıralarında kontrolden çıktı.

    Otomobil, Çiftekavak balıkçı barınakları karşısında yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarparak, yaklaşık 3 metrelik duvardan düştü.

    İki genç hayatını kaybetti

    Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bilal Çukur (18) ve Mazlum Şentürk’ün (20) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Rize’de bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü #1

    3 kişinin durumu ağır

    Araçta yaralanan, Berat Aşkın Ulaşın, Mahammet Yasin Akarsu ve Polat Yavuz da, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DHA’da yer alan habere göre tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor.

    Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

    Rize’de bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü #2

    Rize’de bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü #3

    Rize’de bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü #4


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