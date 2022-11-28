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- Rize’de bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü
Rize’de bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü
- 28.11.2022 - 09:12
- Güncelleme : 28.11.2022 - 09:17
Rize merkeze bağlı Çiftekavak mevkisinde sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 FU 8963 plakalı otomobil, dün saat 17.00 sıralarında kontrolden çıktı.
Otomobil, Çiftekavak balıkçı barınakları karşısında yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarparak, yaklaşık 3 metrelik duvardan düştü.
İki genç hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bilal Çukur (18) ve Mazlum Şentürk’ün (20) hayatını kaybettiği belirlendi.
3 kişinin durumu ağır
Araçta yaralanan, Berat Aşkın Ulaşın, Mahammet Yasin Akarsu ve Polat Yavuz da, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
DHA’da yer alan habere göre tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunuyor.
Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.