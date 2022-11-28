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Rize’de bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü

Rize’de bariyerlere çarpan otomobil, duvardan düştü

Kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak 3 metrelik duvardan düşen otomobildeki iki genç öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.