Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda çığ düşmesi sonrası 2 ev hasar gördü.

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DHA

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda çığ düştü.

Çığ sonucu yaylada bulunan 2 boş ev, kar altında kalıp hasar gördü.

Çığ sonrası hasar gören evler görüntülendi

Bölgede kar motoru ile gezinti yapan bir vatandaş, çığ sonucu hasar gören evleri görüntüledi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hasar gören evler ve inşaat malzemelerinin etrafa saçıldığı anlar yer aldı.

Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı

Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar ile Ovit Dağı mevkiine dün geceden itibaren kar yağdı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Ayder Yaylası'nda 5 santimetreye yakın kar yağışı oldu.

Çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı

Yetkililer, kar kalınlığının, kışın yağan karın henüz erimediği Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası ile Cimil Yaylası'nda bir metre, Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda ise 2 metre civarında ölçüldüğünü bildirdi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, gerekli tedbirleri alarak vatandaşları çığ riskine karşı uyardı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)