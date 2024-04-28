Bakan Bayraktar duyurdu! Karadeniz'de petrol de aranacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl sonunda Karadeniz'de doğalgazın yanı sıra petrol aranacağını da aktardı.

DHA

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için kendi kaynaklarına yöneldi..

Doğalgazda denizlerde yapılan aramalar için kendi konusunda donanımlı özel gemilerden oluşan bir filo oluşturan Türkiye, Güneydoğu'da da açtığı kuyulardan petrol çıkartıyor..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Financial Times'a verdiği röportajda enerji tedarikinde tek bir kaynağa bağlı kalmadan yeni bir tedarik portföyünü oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

ABD'li şirketle LNG anlaşması

Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1.1 milyar dolar tutarında 2.5 milyon ton LNG için görüşüldüğünü açıkladı.

Bakan Bayraktar, röportajda Türkiye'nin, enerji bağımsızlığını artırmak için çeşitli adımlar attığını vurguladı.

Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ettiğini kaydeden Bayraktar, tek bir tedarikçiye bağımlı kalmadan yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Bayraktar, bu kapsamda Exxon ile uzun vadeli bir anlaşma için görüştüklerini anlatarak bu LNG anlaşmasıyla Türkiye'nin yılda 2.5 milyon ton LNG sağlayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, Exxon ile görüşmelerin tamamlanması halinde anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktardı.

"Rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor"

Türkiye'nin tedarik güvenliğini sağlamak için farklı kaynaklardan gaz alımı seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tedarik güvenliği için bir yerden gaz almamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, Azerbaycan olabilir, İran olabilir veya LNG seçenekleri olabilir. Rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor" diyerek en uygun seçeneklere yöneleceklerini söyledi.

Karadeniz'de petrol de aranacak

Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımında Rusya ile iş birliği halinde olduklarını anımsatarak Karadeniz'de benzer bir nükleer projeye Rusya'nın yanı sıra, Güney Kore'nin de ciddi bir ilgisi olduğuna değindi.

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz, Güneydoğu'da da petrol çıkarıp işlediğine vurgu yapan Bayraktar, bu yıl sonunda Karadeniz'de doğalgazın yanı sıra petrol aranacağını da aktardı.

Bayraktar, yürütülen bu projelerin 'oyunun kurallarını değiştirecek bir potansiyele sahip' olduğunun altını çizdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)