Rize’de husumetli grup sokak ortasında kurşun yağdırdı: 7 gözaltı Aralarında husumet bulunan komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı.

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İHA

Rize'de dün öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Adeta Teksas'ı aratmayan anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü.

Kurşun yağdırdılar

İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı.

Bu sırada devriyede bulunan polis ekipleri taraflara ikazda bulundu. Silah kullanmaya devam edilmesi üzerine polis ekipleri gerekli müdahaleyi yaparak olayı kontrol altına alındı.

3 kişi hastanelik oldu

Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.Ç. ve B.Ö.K. ve T.Ç. isimli şahısları ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

7 gözaltı

Yaralanan şahısların hastanede tedavileri devam ederken olay ile ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)