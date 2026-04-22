Rize’de heyelan sahasında saniyelerle yarış: İş makinesi ikinci göçükten kurtuldu

Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede başlatılan temizlik çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Çalışmalar sürerken aynı noktada yeniden meydana gelen toprak kayması, iş makinesi operatörünün dikkati sayesinde kazaya dönüşmeden atlatıldı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRERKEN İKİNCİ HEYELAN

Kantarlı köyünde etkili olan heyelan sonrası İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolu açmak ve biriken toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin sahadaki müdahalesi devam ederken, heyelan bölgesine yakın bir noktada yeniden toprak hareketliliği yaşandı.

OPERATÖR TEHLİKEYİ FARK ETTİ

Göçük anında iş makinesiyle bölgede çalışan operatör, kayan toprağı fark ederek hızlı bir şekilde geri manevra yaptı. Saniyelerle yarışan operatörün bu hamlesi, iş makinesinin göçük altında kalmasını önledi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, olası bir kazanın son anda önüne geçildiği belirtildi. Tehlikeli anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yetkililer, heyelan riski bulunan alanlarda çalışmaların kontrollü şekilde sürdürüldüğünü bildirirken, benzer olaylara karşı ekiplerin dikkatli olduğu ifade edildi.