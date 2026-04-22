Yusuf İbiş açıkladı: AK Parti "Gençlik Şöleni" düzenliyor

Yusuf İbiş, konuşmanın sonunda gençlere özel de açıklamalarda da bulundu ve "Gençlik Şöleni'nden bahsetti.

16 Mayıs'ta Kocaeli'de yapılacak olan şölen için heyecanlı olduklarını söyleyen İbiş, şöyle dedi:

"ÇOK GÜÇLÜ HAZIRLANIYORUZ"

İlk defa da böyle duyurduk ama ilk defa da üzerine konuşmuş olacağız burada.

Gençlik şölenleri AK Parti'nin bir geleneği, AK Parti Gençlik Kolları'nın bir geleneği ve hemen hemen böyle yapılmak istenen her yıl böyle Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiğimiz büyük şölenler.

Ve bu şölenler Cumhurbaşkanımızla gençlerin bağını gösteren en büyük vesikalardan bir tanesi. Ve çok güçlü hazırlanıyoruz.

"100 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin 81 ilinden 922 ilçesinden gençler gelecek. Yani tüm Türkiye'nin gençlerinin mozaiği o gün Kocaeli'de olacak.

Ve 100 binin üzerinde biz bir katılım bekliyoruz şu anda Kocaeli Stadyumu'nda Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, sanatçılarımızın katılımıyla, işte burada çeşitli yapacağımız etkinliklerle bir gençlik şöleni gerçekleştireceğiz.

"GENÇLERİN DİNLEDİĞİ SANATÇILAR ORADA OLACAK"

Bu Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu, Türkiye'nin en büyük gençlerinin bir araya geldiği organizasyon ve bunu Cumhurbaşkanımızın katılımıyla AK Parti Gençlik Kollarımızın organizasyonuyla gerçekleştirecek olmanın heyecanı da bizi her zaman bu noktada motive ediyor.

Bizler de çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz şu an bir aydan az bir zaman kaldı.

Gençlerin en çok dinlediği sanatçılar rapçiler de dahil o gün gençlik şöleninde olacak. İsim şu anda veremeyeceğiz maalesef ama bizi takip etmeye devam etsinler gençler.

"HEYECANLIYIZ"

Tabii ki gençlerin en çok dinlediği sanatçılardan, rap sanatçılarından, diğer sanatçılardan kişiler, AK Parti Gençlik Kollarımızın şöleninde bir gençlik şölenimizde 16 Mayıs'ta Kocaeli'de bizlerle olacak.

Ve gerçekten partimizin sanatla nasıl barışık olduğunu, gençlerimizin bu tarz organizasyonlarla Cumhurbaşkanımızın himayesinde bir araya geldiğimizi tekrardan göstereceğiz.

Ve bu sanatçıların da nasıl sanatını icra ederek, nasıl sadece sanatını icra ederek o gün bir araya geldiğimizi de hep birlikte göreceğiz. O yüzden bizler heyecanlıyız.

"TOPLUMUN HER KESİMİNDEN GENÇLER OLACAK"

Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonunda Cumhurbaşkanımızla birlikte 16 Mayıs'ta Kocaeli'de bir araya geleceğiz. 81 ilden 922 ilçeden gençler olacak, 207 üniversiteden gençler olacak, toplumun her kesiminden gençlerimiz olacak.

Ve ben de bir kez daha sizlerin vesilesiyle de tüm gençlerimizi siyasi görüş ayırt etmeksizin o gün gelip sadece eğlenmek isteyen, o gün gelip sadece oradaki organizasyona katılmak isteyen tüm gençlerimizi Kocaeli'ne Gençlik Şölenimize 16 Mayıs'ta inşallah bekliyoruz."