Rasim Ozan Kütahyalı yorumladı: Operasyonlar sadece CHP'ye mi yapılıyor?

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturma sürüyor...

Soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında olduğu toplam 12 kişi tutuklandı.

ALGI ÇÖKTÜ

Vali Sonel'in tutuklanmasının ardından "Operasyonlar sadece CHP'ye mi yapılıyor?" algısı da bir kez daha çökmüş oldu.

ENSONHABER YAYINLARI GÜNDEM BELİRLİYOR

İç ve dış gündemin yoğun olduğu bu zamanlarda Ensonhaber'in YouTube kanalı, birbirinden farklı içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkmayı sürdürüyor.

Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı yorumlar, aktardığı kulisler sürekli Türkiye'nin gündeminde.

"OPERASYONLARDA PARTİ AYRIMI YAPILMIYOR"

Kütahyalı, son olarak Tunceli'deki son operasyon ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ortaya koyduğu performansa ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Parti ayrımı yapılmaksızın operasyonların sürdüğünü söyleyen Kütahyalı, yapılan operasyonların bürokrasi için bir caydırıcılık unsuru olduğunu söyledi.

"NE OLUYOR VALİ BEY"

Rasim Ozan Kütahyalı, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Dün vali tutuklandı ya! Vali, AK Parti Belediye Başkanı'ndan daha üstün makamdadır. Ne dedi Tuncay Sonel? 'Ben Vali'yim, emniyette ifade vermem'. Ne oluyor Vali Bey? Nerede şimdi, tutuklu. Böyle bir şey yok. Bugün bir vali tutuklandı.

"BU BİR CAYDIRICILIKTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e güveniyorum. Ben kimse tanımazken Gürlek'i anlattım. Dedim ki şu an itibariyle Türkiye'de tarih değişiyor, kimse farkında değil. Valilere de dokunulabilmesi bütün bürokraside bir kendine gelme yaratır, eski defterleri kapatırsın, bu bir caydırıcılıktır. Akın Bey ne söyledi? 'Çalışmalarımız var, üst düzey bürokratlarla ilgili, kime dokunulursa dokunulsun devam edeceğiz' dedi."